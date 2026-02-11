Экспозиция с материалами по планировке откроется 18 февраля.

Во Владимире стартуют общественные обсуждения проекта планировки крупной территории — почти 200 га земли в районе улиц Благонравова и Нижняя Дуброва, а также парка культуры и отдыха «Дружба».На участке площадью 196,6 га, где сейчас находятся жилые дома, зеленые зоны, гаражи и сельхозземли, планируют возвести многоквартирные дома со встроенными и подземными паркингами, построить новые объекты общественно‑делового назначения и социальной сферы.Кроме того, в планах проложить автодорогу, которая свяжет аэропорт «Семязино» с будущей железнодорожной станцией в Юго‑Западном районе, в администрации города.Экспозиция с материалами по планировке откроется 18 февраля 2026 года и будет доступна в течение 14 дней.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .