С начала января дорожные службы Владимира вывезли более 380 тысяч кубометров снега. Только за последние сутки спецтехника отправила на полигоны свыше 8,7 тысячи кубометров снежных масс, в администрации города.Сегодня главные силы бросили на расчистку улицы Большой Московской, улицы Пугачёва и Вокзальной площади.Дорожные службы обращаются к автомобилистам с просьбой: не парковать машины на обочинах и вдоль трасс.