Во Владимире в районе остановки «Поворот на Уварово», после микрорайона Заклязьменский, произошла авария. Об этом vlad.aif.ru сообщили читатели.Известно, что ДТП случилось после 17:00. Очевидцы сообщают, что авария серьезная и с участием городского автобуса. В ДТП есть пострадавшие, среди них дети.На место случившегося уже приехала бригада медиков.Официальной информации пока нет.