Во Владимире Вокзальная площадь на три дня сменит режим работы. С 10 по 12 февраля коммунальные службы города бросят все силы на борьбу с сугробами и наледью на этом участке.Рабочие приступили к делу уже в 6:00 утра во вторник, 10 февраля. С этого момента и до финала уборки проезд по площади будет ограничен. Инспекторы и дорожники просят водителей заранее пересмотреть свои маршруты.