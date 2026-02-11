Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.

С февраля 2026 года во Владимирском регионе официально ввели новый код — «133». Об этом в областной Госавтоинспекции.Теперь при регистрации машины компьютерная программа в случайном порядке выдает либо классический код «33», либо новый — «133».Пока на складах еще остаются запасы старых табличек, инспекторы продолжают их выдавать. Но как только они закончатся, трехзначный код станет основным.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .