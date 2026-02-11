Позже она полностью признала свою вину.

В Камешково дошло до суда дело 47‑летней местной жительницы, которая нанесла ножевое ранение своему бывшему сожителю. Женщину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением предмета в качестве оружия.6 ноября прошлого года бывший сожитель пришел в гости к женщине, и пара начала распивать алкоголь. Разговор быстро свернул к старым обидам — завязалась ссора., мужчина начал угрожать женщине и осыпал ее нецензурной бранью. В какой‑то момент он усомнился вслух, что у бывшей подруги хватит смелости его ударить. Разозлившись, хозяйка квартиры схватила кухонный нож, подошла к мужчине и нанесла удар в бедро. Повреждения оказались крайне серьезными — пострадали бедренная артерия и вена. Пострадавший потерял сознание.Испугавшись последствий, женщина сразу вызвала скорую помощь. Позже она полностью признала свою вину. Теперь разбираться в обстоятельствах инцидента предстоит Камешковскому районному суду.