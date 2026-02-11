Временно исполняющий полномочия главы Владимира Сергей Волков в выходные проверил ход ремонтных работ в детских лагерях и школах города. Он посетил лагеря «Икар» и «Дружба», а также

Временно исполняющий полномочия главы Владимира Сергей Волков в выходные проверил ход ремонтных работ в детских лагерях и школах города. Он посетил лагеря «Икар» и «Дружба», а также несколько образовательных учреждений в микрорайоне Энергетик. В детском лагере «Икар» ремонт близок к завершению. Там уже заменили окна и двери, отремонтировали кровлю и полы, практически закончили монтаж новой