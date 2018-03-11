По словам опрошенных, «развлечений на Черном или Азовском море много, природа прекрасная и климат очень приятный, а главное - люди добрые и отзывчивые».

24% владимирцев предпочитают проводить лето на русских курортах. По словам опрошенных, «развлечений на Черном или Азовском море много, природа прекрасная и климат очень приятный, а главное - люди добрые и отзывчивые».21% участников опроса рассказали, что любят проводить лето на даче или в деревне, ухаживать за растениями, отдыхать на реках и озерах. Многие выращивают на огородах фрукты и овощи и считают это лучшим отдыхом для души после долгого рабочего года.Отдых в санаториях предпочитает 15%, на туристических базах в лесах и у рек 12%, 11% планируют провести летний отпуск на зарубежных водных курортах: среди них самыми популярными стали Турция, Египет и Италия. 8% пожелали путешествовать по не курортным городам мира.