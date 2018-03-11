Казанский Ак Барс вышел в четвертьфинальную стадию плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). 10 марта казанский клуб на домашнем льду одержал победу над хабаровским Амуром в пятом матче серии первого раунда. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Казанский "Ак Барс" вышел в четвертьфинальную стадию плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). 10 марта казанский клуб на домашнем льду одержал победу над хабаровским "Амуром" в пятом матче серии первого раунда. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.В составе победителей голами отметились Антон Ландер (1-я минута) и Роб Клинкхаммер (54-я). Единственную шайбу у "Амура" забросил Павел Дедунов (13-я). Счет в серии до четырех побед стал 4-1 в пользу "Ак Барса", что позволило команде пройти дальше.Казанский клуб стал вторым участником 1/4 финала плей-офф КХЛ от Восточной конференции. Ранее в эту стадию вышел челябинский "Трактор".