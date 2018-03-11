Летом 1953 года из советских тюрем и лагерей вышли на свободу миллион 200 тысяч заключенных. Ворошиловская или бериевская, как ее впоследствии называли, амнистия привела к тому, что в нескольких городах страны долгое время безнаказанно хозяйничали бандиты. Особенно горячо было в Сибири и на Дальнем Востоке.

Летом 1953 года из советских тюрем и лагерей вышли на свободу миллион 200тысяч заключенных. Ворошиловская или бериевская, как ее впоследствии называли,амнистия привела к тому, что в нескольких городах страны долгое время безнаказанно хозяйничали бандиты. Особенно горячо было в Сибири и на Дальнем Востоке.Спустя несколько недель после смерти Иосифа Сталина высшее руководствоСССР решило устроить праздник для доброй половины заключенных страны. Произошлоэто не по доброте душевной – сподвижники вождя всех народов как пауки в банкеустроили жесткую борьбу за власть, ставками в которой были их собственные жизни.Особенно усердствовал министр внутренних дел Лаврентий Берия, сам приложившийкогда-то руку к массовым репрессиям.В срочном порядке были пересмотрены громкие приговоры, по которым сотни итысячи людей были безвинно расстреляны или отправлены в лагеря. По делу врачейи авиационному делу все обвиняемые были реабилитированы, а те, кому удалось выжить в немыслимых условияхлесоповалов, вышли на свободу. Аналогичные решения были приняты и помингрельскому делу и другим абсурдным процессам, на которых как под копиркуназначали наказание за госизмену и шпионаж.Подготовил Берия и план массовой амнистии. Предполагалось отпустить излагерей более миллиона человек. По какому-то злому умыслу в этот список счастливчиков невошли политзаключенные с большими сроками (от пяти и более лет). Проект бериевской амнистии былутвержден Президиумом Верховного Совета СССР во главе с Климентом Ворошиловымвпопыхах 27 марта 1953 года, то есть меньше чем через месяц после смертиСталина.Казалось бы, что Берия после этого спасся, она даже сумел занять теплоеместечко в Президиуме ЦК партии, но, на само деле, дни его были сочтены. 26июня 1953 года с подачи председателя Совета министров Никиты Хрущева он быларестован по обвинению в государственной измене, а в декабре того же 1953 года– расстрелян.Автору самой массовой амнистии в истории страны не удалось оценить еемасштабы, которые чуть не привели Советский Союз к катастрофе, сравнимой развечто с Великой Отечественной войной. Берия так и не узнал, что такое миллион слишним зэков в один момент вышедшие на свободу и начавшие войну против советской власти.Урал, Сибирь и Дальний Восток содрогнулись от такого числа вчерашнихарестантов. А, учитывая то, что из лагерей выходили люди голодные и озлобленные,ситуация в некоторых городах Союза вышла из-под контроля властей. Зэки, каксобаки, стали сбиваться в стаи – тут и там организовывались банды, которыеграбили магазины, нападали на мирных граждан, занимались разбоем и не гнушалисьубивать.Вместе с невинно осужденнымипо так называемому закону о колосках или за нарушение трудовой дисциплины насвободу выходили и отпетые уголовники. Дело в том, что у большинства из нихбыли небольшие сроки и многие бывшие воры и насильники получили билет на волю. Бериевская амнистия спровоцировала колоссальныйвсплеск преступности в Советском Союзе, но главное, что она поставила милицию,внутренние войска и даже армию в положение обороняющихся.Милиция не справлялась с разгулом преступности ибандитизма. В некоторых районах страны бандиты устраивали форменный беспредел.В июне 1953 года столица Бурят-Монгольской ССР город Улан-Удэ стал настоящейгорячей точкой.Город был перевалочным центром, куда сходились всепути с Колымы, из Магадана и других мест отбывания наказания опасных рецидивистови грабителей. Часть из них вышла на свободу летом 1953-го и практическидля всех железнодорожный узел Улан-Удэ был первым городом на пути в сторонудома. Там-то они и задерживались – кто на день, кто на неделю, а кто иподольше.Во второй половине июня начался беспрецедентный ростпреступности в городе. Все государственные учреждения были переведены наказарменное положение, в некоторых из них были установлены раскладушки, накоторых спали сотрудники. Окна первого этажа были заложены мешками с песком,город жил практически в осаде.На улицах хозяйничали бандиты и если днем еще встречалисьодинокие прохожие, то ночью город был полностью во власти уголовников. Они разграбилипрактически все магазины, кафе и рестораны. Бандиты врывались в общежития,насиловали молодых работниц промышленных предприятий, при попытке сопротивленияубивали невинных людей. Милиция не справлялась с таким всплеском преступности.На помощь пришлось призвать армию, которая спустя несколько дней навелапорядок.Похожие события происходили тогда и под Казанью. Водну из ночей июля 1953 года курсантов военного училища подняли по тревоге. Какоказалось, на полустанке в нескольких километрах от города остановился грузовойпоезд, в котором было более тысячи амнистированных уголовников. Они разбежалисьпо поселку, совершая массовые грабежи, разбои, изнасилования и убийства.Амнистия 1953 года привела к настоящему культурному шоку, критическому переломув советской идеологии. В стране столкнулись два мира – образцовые строителисоциализма и их антагонисты, бывшие уголовники, блатные – люди, которых системаотправила на самое дно. На свободе, при отсутствии программы социальнойадаптации, им оставалось только вернуться на прежний путь "джентльменов удачи".В общественной культуре наступил перелом – изменилисьмода и привычки. В лагерях ГУЛАГа текла своя жизнь, там были свой язык, фольклор, свои законы. Они постепенно перетекли в повседневную жизнь: в музыкеразвивался блатной шансон, получило распространение искусство татуировки. Блатнаяэстетика стала альтернативой ценностям социализма.События, последовавшие после объявления бериевскойамнистии, нашли отражение в искусстве. В 1987 году на экраны вышелфильм Александра Прошкина "Холодное лето пятьдесят третьего". Свою последнюю рольсыграл в картине Анатолий Папанов.