Летом 1953 года из советских тюрем и лагерей вышли на свободу миллион 200
тысяч заключенных. Ворошиловская или бериевская, как ее впоследствии называли,
амнистия привела к тому, что в нескольких городах страны долгое время безнаказанно хозяйничали бандиты. Особенно горячо было в Сибири и на Дальнем Востоке.
Летом 1953 года из советских тюрем и лагерей вышли на свободу миллион 200
тысяч заключенных. Ворошиловская или бериевская, как ее впоследствии называли,
амнистия привела к тому, что в нескольких городах страны долгое время безнаказанно хозяйничали бандиты. Особенно горячо было в Сибири и на Дальнем Востоке.
Спустя несколько недель после смерти Иосифа Сталина высшее руководство
СССР решило устроить праздник для доброй половины заключенных страны. Произошло
это не по доброте душевной – сподвижники вождя всех народов как пауки в банке
устроили жесткую борьбу за власть, ставками в которой были их собственные жизни.
Особенно усердствовал министр внутренних дел Лаврентий Берия, сам приложивший
когда-то руку к массовым репрессиям.
В срочном порядке были пересмотрены громкие приговоры, по которым сотни и
тысячи людей были безвинно расстреляны или отправлены в лагеря. По делу врачей
и авиационному делу все обвиняемые были реабилитированы, а те, кому удалось выжить в немыслимых условиях
лесоповалов, вышли на свободу. Аналогичные решения были приняты и по
мингрельскому делу и другим абсурдным процессам, на которых как под копирку
назначали наказание за госизмену и шпионаж.
Подготовил Берия и план массовой амнистии. Предполагалось отпустить из
лагерей более миллиона человек. По какому-то злому умыслу в этот список счастливчиков не
вошли политзаключенные с большими сроками (от пяти и более лет). Проект бериевской амнистии был
утвержден Президиумом Верховного Совета СССР во главе с Климентом Ворошиловым
впопыхах 27 марта 1953 года, то есть меньше чем через месяц после смерти
Сталина.
Казалось бы, что Берия после этого спасся, она даже сумел занять теплое
местечко в Президиуме ЦК партии, но, на само деле, дни его были сочтены. 26
июня 1953 года с подачи председателя Совета министров Никиты Хрущева он был
арестован по обвинению в государственной измене, а в декабре того же 1953 года
– расстрелян.
Автору самой массовой амнистии в истории страны не удалось оценить ее
масштабы, которые чуть не привели Советский Союз к катастрофе, сравнимой разве
что с Великой Отечественной войной. Берия так и не узнал, что такое миллион с
лишним зэков в один момент вышедшие на свободу и начавшие войну против советской власти.
Урал, Сибирь и Дальний Восток содрогнулись от такого числа вчерашних
арестантов. А, учитывая то, что из лагерей выходили люди голодные и озлобленные,
ситуация в некоторых городах Союза вышла из-под контроля властей. Зэки, как
собаки, стали сбиваться в стаи – тут и там организовывались банды, которые
грабили магазины, нападали на мирных граждан, занимались разбоем и не гнушались
убивать.
Вместе с невинно осужденными
по так называемому закону о колосках или за нарушение трудовой дисциплины на
свободу выходили и отпетые уголовники. Дело в том, что у большинства из них
были небольшие сроки и многие бывшие воры и насильники получили билет на волю. Бериевская амнистия спровоцировала колоссальный
всплеск преступности в Советском Союзе, но главное, что она поставила милицию,
внутренние войска и даже армию в положение обороняющихся.
Милиция не справлялась с разгулом преступности и
бандитизма. В некоторых районах страны бандиты устраивали форменный беспредел.
В июне 1953 года столица Бурят-Монгольской ССР город Улан-Удэ стал настоящей
горячей точкой.
Город был перевалочным центром, куда сходились все
пути с Колымы, из Магадана и других мест отбывания наказания опасных рецидивистов
и грабителей. Часть из них вышла на свободу летом 1953-го и практически
для всех железнодорожный узел Улан-Удэ был первым городом на пути в сторону
дома. Там-то они и задерживались – кто на день, кто на неделю, а кто и
подольше.
Во второй половине июня начался беспрецедентный рост
преступности в городе. Все государственные учреждения были переведены на
казарменное положение, в некоторых из них были установлены раскладушки, на
которых спали сотрудники. Окна первого этажа были заложены мешками с песком,
город жил практически в осаде.
На улицах хозяйничали бандиты и если днем еще встречались
одинокие прохожие, то ночью город был полностью во власти уголовников. Они разграбили
практически все магазины, кафе и рестораны. Бандиты врывались в общежития,
насиловали молодых работниц промышленных предприятий, при попытке сопротивления
убивали невинных людей. Милиция не справлялась с таким всплеском преступности.
На помощь пришлось призвать армию, которая спустя несколько дней навела
порядок.
Похожие события происходили тогда и под Казанью. В
одну из ночей июля 1953 года курсантов военного училища подняли по тревоге. Как
оказалось, на полустанке в нескольких километрах от города остановился грузовой
поезд, в котором было более тысячи амнистированных уголовников. Они разбежались
по поселку, совершая массовые грабежи, разбои, изнасилования и убийства.
Амнистия 1953 года привела к настоящему культурному шоку, критическому перелому
в советской идеологии. В стране столкнулись два мира – образцовые строители
социализма и их антагонисты, бывшие уголовники, блатные – люди, которых система
отправила на самое дно. На свободе, при отсутствии программы социальной
адаптации, им оставалось только вернуться на прежний путь "джентльменов удачи".
В общественной культуре наступил перелом – изменились
мода и привычки. В лагерях ГУЛАГа текла своя жизнь, там были свой язык, фольклор, свои законы. Они постепенно перетекли в повседневную жизнь: в музыке
развивался блатной шансон, получило распространение искусство татуировки. Блатная
эстетика стала альтернативой ценностям социализма.
События, последовавшие после объявления бериевской
амнистии, нашли отражение в искусстве. В 1987 году на экраны вышел
фильм Александра Прошкина "Холодное лето пятьдесят третьего". Свою последнюю роль
сыграл в картине Анатолий Папанов.