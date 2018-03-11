Российская биатлонистка Евгения Павлова на проходящем в российском Увате этапе Кубка IBU одержала победу в спринте. Россиянка преодолела дистанцию в 7,5 километров за 24 минуты 12,5 секунды при одном допущенном промахе на двух огневых рубежах.

Российская биатлонистка Евгения Павлова на проходящем в российском Увате этапе Кубка IBU одержала победу в спринте. Россиянка преодолела дистанцию в 7,5 километров за 24 минуты 12,5 секунды при одном допущенном промахе на двух огневых рубежах.Следом за Павловой финишировала немецкая биатлонистка Каролин Хорхлер, показавшая второй результат (+4,8 секунды, 0 промахов). Третье время продемонстрировала Юлия Журавок из Украины (+7,5 секунды при 0 промахов).Также отметим, что еще две россиянки вошли в пятерку лучших – Кристина Резцова расположилась на четвертой строчке (+25,1, 0), а Маргарита Васильева – на пятой позиции (+28,6, 1).