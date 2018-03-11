Знаменитый актер Алексей Чадов высказался по поводу воспитания сына Федора. Как оказалось, артист и его бывшая жена Агния Дитковските так и не рассказали ребенку о разводе.

Знаменитый актер Алексей Чадов высказался по поводу воспитания сына Федора. Как оказалось, артист и его бывшая жена Агния Дитковските так и не рассказали ребенку о разводе.Чадов заявил, что его сын даже не догадывается о том, что родители расстались. Судя по всему, страшная тайна откроется ему, только когда он вырастет."Мы выстроили быт таким образом, что у нашего сына нет ощущения, что мама с папой существуют отдельно друг от друга. Мы часто созваниваемся", – отметил актер. Он добавил, что рано или поздно настанет момент истины, когда сыну придется все рассказать, но пока он еще слишком мал.Артист считает, что врать в данном случае вряд ли получится. "Федор у нас очень тонкий парень, который моментально чувствует настроение. Один раз, помню, я громко хлопнул дверью, а он заплакал", – заявил Чадов.По мнению актера, с бывшими женами нужно так или иначе выстраивать отношения. Они остаются родственниками даже после развода, считает он. "С Агнией прошли путь от безумного счастья, когда ты создаешь семью, к очень сложному процессу расставания, когда есть ребенок. Но абсолютно уверен в том, что с бывшими женами можно и нужно дружить", – сказал Чадов. Артист уверен, что только в таком случае можно обрести гармонию, передает "Собеседник.ru".