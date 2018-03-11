Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу объяснил, что страна приобрела российские зенитно-ракетные комплексы С-400 в связи с тем, что они были нужны срочно – у Турции не было системы ПВО. Он добавил, что если правительство США даст гарантию, что конгресс позволит, Турция купит американские Patriot.

Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу объяснил, что страна приобрела российские зенитно-ракетные комплексы С-400 в связи с тем, что они были нужны срочно – у Турции не было системы ПВО.Отвечая на вопрос о том, почему Анкара приобрела российские комплексы противовоздушной обороны, которые не интегрируются с системами противоракетной обороны НАТО, а не американские Patriot, Чавушоглу сказал: "У нас была проблема даже с покупкой простого оружия в США из-за сомнений в конгрессе. Мы должны были купить у кого-нибудь". Если правительство США даст гарантию, что конгресс позволит, Турция купит Patriot, продолжил он.Российские и турецкие представители подписали кредитное соглашение по поставкам зенитно-ракетных комплексов С-400 в декабре 2017 года в Анкаре.Чавушоглу также отметил прогресс в поиске политического решения в Сирии, достигнутый совместно с Россией. В этой связи, по его словам, Турция ожидает, что Россия и Иран "прекратят нарушать договоренности", достигнутые в Астане и Сочи, пишет РИА Новости.На переговорах стран-гарантов перемирия в Сирии (России, Турции и Ирана) в Астане была достигнута договоренность о введении четырех зон деэскалации в САР.