Все постоянно проживающие в Крыму россияне будут обязаны выехать, заявил в эфире украинского Пятого канала депутат Верховной рады Украины, лидер запрещенного в РФ Меджлиса крымско-татарского народа Рефат Чубаров. Таков, по его мнению, единственный вариант развития событий на полуострове.

Все постоянно проживающие в Крыму россияне "будут обязаны выехать", заявил в эфире украинского Пятого канала депутат Верховной рады Украины, лидер запрещенного в РФ "Меджлиса крымско-татарского народа" Рефат Чубаров. Таков, по его мнению, единственный вариант развития событий на полуострове.Ранее депутат от Крымского региона, замглавы комитета Госдумы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек заявил, что сторонники "Меджлиса" продолжают подрывную деятельность на полуострове, а координируются их действия напрямую из Киева. В частности, в ходе обысков у многих членов организации находили оружие и листовки с призывами к дестабилизации ситуации в Крыму.Власти Крыма также считают, что первые лица "Меджлиса" — Чубаров, Мустафа Джемилев и бизнесмен Ленур Ислямов — инициаторы энергетической и продовольственной блокады Крыма. Все трое покинули полуостров после его воссоединения с Россией, передает РИА Новости. Украина по-прежнему считает Крым, ставший одним из регионов РФ после проведенного на полуострове в марте 2014 года референдума, своей временно оккупированной территорией.