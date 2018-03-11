Российская легкоатлетка Анна Чичерова заявила, что после отбытия текущей дисквалификации она, вероятнее всего, не возобновит свою спортивную карьеру. Срок бана завершается 30 июня 2018 года, но 35-летняя спортсменка не уверена, что возвращение будет оправдано.

Российская легкоатлетка Анна Чичерова заявила, что после отбытия текущей дисквалификации она, вероятнее всего, не возобновит свою спортивную карьеру. Срок бана завершается 30 июня 2018 года, но 35-летняя спортсменка не уверена, что возвращение будет оправдано."Вернусь ли я в спорт после 30-го июня? Скорее нет, чем да, – цитирует Чичерову ТАСС. – Отчасти все будет зависеть от того, предоставят ли мне возможность принимать участие в международных стартах. Однако ситуации бывают разные. Я двигаюсь, но выльется ли это в соревновательную деятельность пока никому не известно".Напомним, что Анна Чичерова, как и ряд других легкоатлетов, ранее согласилась с примененными к ней санкциями после того, как перепроверка ее допинг-пробы выявила запрещенное вещество туринабол. За это ее лишили бронзовой медали Олимпийских игр-2008, которые проводились в Пекине. Спортсменка подавала апелляцию на это решение, но доказать свою правоту не смогла.