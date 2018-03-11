По информации регионального Управления МВД, на Суздальском проспекте на регулируемом перекрестке произошло столкновение «скорой» и автомобиля КИА СИД.

ДТП с участием машины "Скорой помощи" произошло в выходные во Владимире. По информации регионального Управления МВД, на Суздальском проспекте на регулируемом перекрестке произошло столкновение «скорой» и автомобиля "КИА СИД".В результате аварии травмы получили пассажиры "Скорой помощи": 43-летний мужчина и 54-летняя женщина, которая с диагнозом тупая травма грудной клетки и перелом ребер была госпитализирована.По данному факту назначено административное расследование. Сотрудниками полиции устанавливаются все причины и обстоятельства ДТП.