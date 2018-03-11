Глава самарского Минкульта отреагировал на выступление Михаила Ефремова – попросил извиниться. Артист 7 марта во время спектакля вел себя, как сообщают зрители, мягко говоря эксцентрично. Сам он рассказал, что все дело в пьесе – мол, аванград. Действительно ли дело в черном юморе?

Глава самарского Минкульта отреагировал на выступление Михаила Ефремова – попросил извиниться. Артист 7 марта во время спектакля вел себя, как сообщают зрители, мягко говоря эксцентрично. Сам он рассказал, что все дело в пьесе – мол, авангард. Действительно ли дело в черном юморе?Скандал, который случился в Самаре во время гастролей московского театра "Современник", набирает обороты. Министр культуры Самарской области Сергей Филиппов в субботу объявил, что ждет извинений от руководства прославленного театра. Сам Филиппов был на этом спектакле."Люди шли на известного и талантливого актера Ефремова, но он не оправдал ожиданий. Используя нецензурную лексику, он объяснил, куда надо идти зрителям, и это было хорошо слышно", – рассказывает министр.Спектакль "Не становись чужим", где Ефремов играл главную роль, Макса, задержали на полчаса. Зрители отметили экзальтированное поведение заслуженного артиста на сцене. Вначале его реплики были почти не слышны – артиста из зала попросили говорить громче. И вот на эту просьбу Ефремов со сцены ответил грубо.В интернете появились комментарии, в том числе писали о том, что Ефремов был нетрезв. Люди были возмущены тем, что актер в течение всего спектакля пытался намекнуть, что Самара – это провинция, и зрители не поймут то, что он хочет донести. Хотя, отмечают местные жители, в Самаре сильные театральные традиции.Сам Ефремов о ситуации высказался безапелляционно. "Дело в том, что это Пинтер. Эта пьеса очень сложная. Так получилось, что в Самаре не очень догнали. Я не считаю, что это критика, я считаю что, это зависть", – заявил он ТАСС.В Самаре театр "Современник" ждали. Министерство культуры не имело отношения к гастролям – этим занимались коммерческие структуры. Билеты дорогие: их цена варьировалась от 3 до 8 тысяч рублей, но в зале был аншлаг.Пьеса Гарольда Пинтера "Не становись чужим" действительно сложная, авангардная. Но ведь и Самара – город театральный. Это родина любимого поколениями Эльдара Рязанова, великого Николая Симонова. В Институте искусств есть театральное отделение, здесь 8 только драматических театров."Почему пьяный артист 3 часа вел странный диалог с публикой?! Но больше всего возмутило не его состояние, в таком бывают артисты, а его реплика, что самарская публика его не поняла", – говорит депутат Самарской губернской думы, доктор исторических наук Михаил Матвеев.В "Современнике" от комментариев воздерживаются. В пятницу директор театра Игорь Попов заявил, что на гастролях не был, и что доверять социальным сетям, где пишут раздосадованные зрители, не стоит."Артисты только сегодня вернулись в Москву, поэтому разбираться будем завтра", – заявил Попов накануне.Пока директор "Современника" никак не отреагировал и на предложение министра культуры Самарской области извиниться перед зрителями. Сам Ефремов виноватым себя не считает и уверяет, что был трезв.