Короче, он меня укусил, эй, ты чего?, - поинтересовался автор у встреченного им на лесной дороге енота. Животное отказалось от предложенной колбасы и увлеченно принялось за лыжи, попытавшись сгрызть спортивный инвентарь.

Мужчина запечатлел на видео необычную встречу, произошедшую на лесной дороге неподалеку от села Подсвятье в Клепиковском районе Рязанской области.Автор ролика повстречался с енотом, проявившим к нему живой интерес. Для начала животное укусило человека за ногу, после чего переключилось на лыжи.Мужчина попытался найти контакт с лесным обитателем при помощи хлеба и колбасы, однако енот не проявил к угощению особого интереса и продолжил уничтожать спортивный инвентарь.В итоге пути "оператор " отогнал енота и отправился своей дорогой.