В субботу президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил о возможности расширения боевых действий на территории Сирии.

В субботу президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил о возможности расширения боевых действий на территории Сирии. Эрдоган назвал цель турецкой армии — "бороться с террористами везде, где они орудуют". Лидер Турции отверг предположение, что Турция планирует захват чужих территорий.Эрдоган выказал недовольство политикой стран-членов НАТО. Все члены альянса участвовали в войне в Афганистане, сказал Эрдоган, но где они в Сирии? "Если бы страны альянса могли, то они открыто противостояли бы Турции в Сирии. Но они натолкнулись на четкую позицию Турции и не нашли в себе мужества на этот шаг", — подчеркнул турецкий лидер.Эрдоган рассказал о ходе операции "Оливковая ветвь" в сирийском районе Африн. Турецкие силы и оппозиционная официальным властям "Сирийская свободная армия" подошли к городу Африн на три километра, пишет РИА Новости. "Турецкие Вооруженные силы могут войти туда в любой момент", — отметил Эрдоган.Ранее коалиция захватила один из крупнейших пригородов Африна — Джиндерес. Турки планируют сначала перекрыть все дороги в Африн и занять все селения вокруг.