Российский фигурист Алексей Ерохов одержал победу на юниорском чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в болгарской Софии. По итогам короткой и произвольной программ 18-летний россиянин получил от судей 231,52 балла.

Российский фигурист Алексей Ерохов одержал победу на юниорском чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в болгарской Софии. По итогам короткой и произвольной программ 18-летний россиянин получил от судей 231,52 балла.Серебро завоевал еще один представитель России Артур Даниэлян (218,76), бронза у итальянца Маттео Риццо (211,58). Другой россиянин Роман Савосин стал пятым (207,91).Лидер после короткой программы Алексей Красножон из США в произвольной программе упал, получил травму, снялся с соревнований и был доставлен в больницу по окончании соревнований, сообщает ТАСС.