Российская фигуристка Александра Трусова стала первой на юниорском чемпионате мира, который в эти дни проходит в болгарской Софии. После победы в короткой программе ей не было равных и в произвольной. В сумме 13-летняя спортсменка из России набрала 225,52 балла.

Российская фигуристка Александра Трусова стала первой на юниорском чемпионате мира, который в эти дни проходит в болгарской Софии. После победы в короткой программе ей не было равных и в произвольной. В сумме 13-летняя спортсменка из России набрала 225,52 балла.На официальных соревнованиях Александра Трусова впервые в истории одиночного фигурного катания сумела чисто исполнить тулуп в четыре оборота. Ранее она попыталась выполнить четверной тулуп в финале Кубка России, однако упала при приземлении, сообщает РИА Новости.Второе место на юниорском чемпионате мира заняла еще одна россиянка Алена Косторная, набравшая в сумме 207,39 балла. В тройке призеров оказалась и японка Мако Ямасите (195,17).