В Саратовской области предотвращен теракт, планировавшийся членами законспирированной террористической ячейки. Его предотвратили сотрудники Федеральной службы безопасности РФ в результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий.

В Саратовской области предотвращен теракт, планировавшийся членами законспирированной террористической ячейки. Его предотвратили сотрудники Федеральной службы безопасности РФ в результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий.Преступников, следовавших на автомобиле, пытались задержать, однако те оказали вооруженное сопротивление, сообщили "Интерфаксу" в Центре общественных связей ФСБ. В результате завязавшегося боестолкновения преступников уничтожили. При осмотре места происшествия были обнаружены пистолеты ТТ и ПМ, которые использовали террористы, самодельная ручная граната и самодельное взрывное устройство с поражающими элементами. Его мощность составляла около трех килограммов в тротиловом эквиваленте.Региональное управление ФСБ РФ возбудило уголовное дело, действия преступников квалифицированы как приготовление к теракту. Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия.