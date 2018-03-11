Главной героиней Первой международной профессиональной музыкальной премии Bravo стала Светлана Лобода. Она получила призы в номинациях Лучший альбом и Лучшая певица. И прямо со сцены Кремля объявила о важном решении.

Главной героиней Первой международной профессиональной музыкальной премии Bravo стала Светлана Лобода. Она получила призы в номинациях "Лучший альбом" и "Лучшая певица". И прямо со сцены Кремля объявила о важном решении.Уже вторую неделю поклонники певицы не спят. Желтая пресса сообщила, что 35-летняя украинская артистка, которая в минувшем году получила все главные музыкальные награды России, ждет второго ребенка. Досужие журналисты даже подсчитали срок – 7 месяцев. Хотя свечку, как говорится, никто не держал и Лобода ничего не комментировала.В окружении Светланы говорят, что она якобы вообще не хотела акцентировать внимание на своем интересном положении – думала улететь в Лос-Анджелес и там спокойно родить. Но жадные до сенсаций репортеры нарушили тайну личной жизни исполнительницы и ей пришлось действовать иначе.Во время премии Bravo Лобода выходила на сцену дважды. Первое платье было похоже на огромное объемное яйцо из рюшей, и даже зрители первого ряда партера не могли точно сказать, в положении ли Светлана.Зато во время второго ее появления все вопросы отпали сразу – артистка вышла в обтягивающем прозрачном наряде, подчеркивая округлившийся живот. Лобода демонстративно повернулась боком, чтобы положить конец сплетням и допустим и показать: да, она беременна!Все точки над i артистка расставила в заявлении, которое сделал со сцены. "Я ухожу в отпуск для записи альбом и работе над новым шоу, но главное, чтобы подготовиться к самому важному в жизни любой женщины событию – к рождению ребенка. Но уже в июне я снова буду в строю и вернусь к вам с концертами", – сообщила Светлана.Напомним, что Лобода воспитывает 6-летнюю дочь Евангелину от отношений с хореографом Андреем Царем. Имя отца будущего ребенка Лобода не сообщила. Но пресса предполагает, что это солист группы Rammstein Тиллm Линдеманн, с которым она познакомилась минувшим летом на фестивале "Жара" в Баку.