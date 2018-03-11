В Латвии прокуратура Видземского судебного округа предъявила гражданину страны обвинение в шпионаже в пользу России. Сообщается, что обвиняемый полностью признает свою вину и раскаивается. По данным прокуратуры, шпионаж происходил на территории Алуксненского края, расположенного на северо-востоке республики и граничащего с Эстонией.

В Латвии прокуратура Видземского судебного округа предъявила гражданину страны обвинение в шпионаже в пользу России. Обвиняемый полностью признает свою вину и раскаивается, сообщила пресс-секретарь латвийской Генеральной прокуратуры Айга Эйдука.По данным прокуратуры, шпионаж происходил на территории Алуксненского края, расположенного на северо-востоке республики и граничащего с Эстонией. Ранее, 26 февраля, Полиция безопасности Латвии просила прокуратуру начать уголовное преследование по двум статьям Уголовного закона: о незаконном сборе не подлежащих разглашению сведений с целью передачи иностранному государству и о незаконном хранении оружия и боеприпасов.По данным ведомства, гражданин Латвии длительное время собирал сведения об инфраструктуре латвийских Национальных вооруженных сил, якобы по поручению одной из российских спецслужб. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.