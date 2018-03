Глава SpaceX Илон Маск опубликовал в Twitter новое видео запуска запуск ракеты Falcon Heavy с автомобилем Tesla Roadster.

Глава SpaceX Илон Маск опубликовал в Twitter новое видео запуска запуск ракеты Falcon Heavy с автомобилем Tesla Roadster. Для Маска ролик смонтировал его друг режиссер Джонатан Нолан, пишет РИА Новости.В посте Маск написал, что не хочет, чтобы жизнь последовательным преодолением препятствий. "В ней должны быть вещи, которые вдохновляют вас, благодаря которым вы радостно просыпаетесь утром и становитесь частью человечества. Мы сделали это для вас", — отметил Маск.Why Falcon Heavy & Starman?Life cannot just be about solving one sad problem after another. There need to be things that inspire you, that make you glad to wake up in the morning and be part of humanity. That is why we did it. We did for you. https://t.co/5STO7q4wro— Elon Musk (@elonmusk) 11 марта 2018 г."Это не трейлер фильма. Это не трейлер для телешоу. Мы надеемся, что это будет трейлер для одной части следующей главы человеческой истории ", — дополнил Нолан слова друга.В видео зрителям показали ранее не публиковавшиеся съемки подготовки и запуска в космос ракеты, автомобиля и манекена.