Время бежит быстро, и 17 марта будет уже день тишины, а 18-го - сами выборы. Как кандидаты используют последние дни агитации?

Время бежит быстро, и 17 марта будет уже "день тишины", а 18-го — сами выборы. Как кандидаты используют последние дни агитации?Всего неделя до дня выборов президента и всего два дня остаются у тех, кто в день голосования будет находиться вдали от дома, чтобы заранее выбрать удобный избирательный участок. Подать заявление можно на сайте госуслуг, в многофункциональных центрах, территориальных и участковых избирательных комиссиях. Срок подачи заявлений истекает вечером 12 марта. А у кандидатов на пост президента осталось шесть дней на агитацию, так что новостей много, даже несмотря на выходные.11 марта — День частного охранника. Учитывая, сколько их в стране, событие не рядовое. Многие частные охранники когда-то работали в органах правопорядка, так что навыков не теряют и остаются хорошо подготовленными потенциальными защитниками страны. Размышляя про Вооруженные силы, Владимир Жириновский вспомнил недавние высказывания руководства Болгарии, многими воспринятые неоднозначно, что от османского ига болгарский народ освобождали русские, финны, поляки, но ведь на тот момент это были одна страна и одна армия."Это подтверждение моей гипотезы и ЛДПР: не надо никому помогать! Освободили, сотни тысяч положили, через 150 лет нам говорят: да это не вы нас освобождали. Бессовестные! Славянская солидарность. И где она? Они в Первую мировую против нас, во Вторую против нас и сейчас они в НАТО!" — возмущен лидер ЛДПР."Скажем нет мусору!" — Ксения Собчак — на митинге в Подмосковье, рядом с мусорным полигоном "Ядрово". В конце февраля — говорят местные жители — запах от свалки стал нестерпимым."Во всех странах мира есть другие технологии переработки мусора, мы требуем, чтобы в России были внедрены новые технологии переработки — без горения, с раздельным сбором мусора. И были внедрены здесь и сейчас!" — заявила Собчак. Кандидат в президенты раздает респираторы, надевает сама и идет непосредственно на свалку.Свой митинг в центре Москвы провела партия КПРФ. Главный лозунг — "За честные и чистые выборы"."Что такое честные выборы? Это достойные пенсии и бесплатное образование и здравоохранение. Честные выборы — это когда люди приходят и голосуют за программу. Наша программа "20 шагов" — программа обновления страны", — заявил кандидат на пост президента РФ от КПРФ Павел Грудинин.Сразу после выступления кандидат от КПРФ уехал, отвечать на вопросы журналистов не стал.Кандидат от "Коммунистов России" Максим Сурайкин налаживал мосты с белорусскими товарищами."В программе нашей партии "10 сталинских ударов по капитализму и американскому империализму" одно из направлений — возрождение Советского Союза, которое мы видим через воссоединение стран сейчас в тех формах, которые возможны, но надо двигаться к единому большому союзному государству", — уверен Сурайкин.Сразу в двух городах Греции стартовало досрочное голосование. В Ретимно на Крите и в Волосе 11 марта досрочное выездное голосование пройдет в городах Ираклион на Крите и Патры на Пелопоннесе. По оценкам Центризбиркома, голосование за рубежом идет очень активно, в некоторых странах на участках даже выстраивались очереди. Выборы президента России пройдут в общей сложности в 145 странах.В одной из многоэтажек Тольятти Сергею Бабурину показали, как в одном и том же доме по-разному выглядят этажи: тот, что жильцы обустроили сами, не дождавшись работы местной управляющей компании, и тот, где жильцы все-таки ждут работы от коммунальщиков."Жильцы платят налоги, сборы, они содержат эти управляющие компании. Почему деньги, собранные с жителей, идут в неизвестном направлении?" — поинтересовался кандидат от партии "Российский общенародный союз".У Григория Явлинского — уже 16-й город за время избирательной кампании. Жителям Ярославля он рассказал, что считает российским культурным кодом."Культурный код того, что нужно сделать, чтобы в России появилась современная экономика, чтобы не было бедности, чтобы Россия наконец-то стала современной страной, — это свобода, творчество и равные возможности. Вот к чему надо стремиться! Да, это за одни деньги не сделаешь. Но это должно быть направлением", — уверен кандидат от "Яблока".Алиса Фрейндлих и Михаил Боярский в петербургском отделении избирательного штаба Путина рассказали, почему поддерживают своего кандидата."Я живу очень давно на свете и побывала в разных режимах. Признаюсь честно: мне первый раз не стыдно. Никогда не было стыдно за руководителя страны, в которой я живу. Он умудряется сохранить достоинство при всех, так сказать, царапках, которые раздаются со всех сторон. Он хранит собственное достоинство в этих баталиях словесных, стало быть, хранит достоинство страны. Для меня это очень важно", — подчеркнула народная артистка СССР Алиса Фрейндлих.Сотнями тысяч будет исчисляться число наблюдателей на избирательных участках в день выборов. О решении направить своих представителей объявили в Общественной палате, в штабах кандидатов. Не тысячу наблюдателей приедут из-за рубежа: от межпарламентской ассамблеи СНГ, ОДКБ, ШОС, ОБСЕ. Многие уже начали работу в России и наблюдают за ходом избирательной кампании.