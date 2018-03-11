Постоянный представитель Катара при ООН Алия Ахмед бен Сейф Аль Тани подала генеральному секретарю этой всемирной организации жалобу на три нарушения воздушного пространства Катара военными самолетами ОАЭ и Бахрейна. Ранее эти страны ввели воздушную блокаду эмирата.

Постоянный представитель Катара при ООН Алия Ахмед бен Сейф Аль Тани подала генеральному секретарю этой всемирной организации жалобу на три нарушения воздушного пространства Катара военными самолетами ОАЭ и Бахрейна. Ранее эти страны ввели воздушную блокаду эмирата.Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Катарское агентство новостей, в письме на имя генсека ООН говорится, что военно-транспортный и военный самолеты ОАЭ нарушили воздушное пространство Катара 14 января и 25 февраля. А самолет Военно-воздушных сил Бахрейна вторгся в особую экономическую зону Катара 28 февраля.Как отметила постпред, нарушения воздушного пространства Катара являются "явным нарушением международного права". В этой связи Доха пригрозила "адекватным ответом" для защиты суверенитета своей страны согласно международному праву.От Совета Безопасности ООН правительство Катара потребовало "предпринять необходимые действия в соответствии с уставом ООН для обеспечения защиты мира и безопасности государств".Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Египет и Бахрейн в июне прошлого года заявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив страну в поддержке терроризма.