На стартовавших в южнокорейском Пхенчхане Паралимпийских играх российские керлингисты одержали первую победу на соревнованиях. В матче третьего тура спортсмены из России со счетом 12:5 взяли верх над соперниками из Финляндии.

На стартовавших в южнокорейском Пхенчхане Паралимпийских играх российские керлингисты одержали первую победу на соревнованиях. В матче третьего тура спортсмены из России со счетом 12:5 взяли верх над соперниками из Финляндии. В данной дисциплине паралимпийцы выступают на колясках.В состав команды из России на этот поединок вошли скип Константин Курохтин, вице-скип Марат Романов, а также Андрей Мещеряков и Дарья Щукина.В первых двух матчах россияне дважды проиграли – сначала команде Германии (4:9), после чего с минимальным счетом 5:6 уступили и хозяевам Паралимпиады – Южной Корее. Следующим соперником российской сборной станут норвежцы. Игра состоится 12 марта.