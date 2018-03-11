Глава КНР получил законное право оставаться на своем посту без ограничения количества сроков. Поправку в конституцию одобрили депутаты Всекитайского собрания народных представителей. Таким образом, председатель КНР может избираться без ограничений каждые пять лет на сессии законодательного органа.

Глава КНР получил законное право оставаться на своем посту без ограничения количества сроков. Поправку в конституцию одобрили депутаты Всекитайского собрания народных представителей, передает телеканал "Россия 24". Таким образом, председатель КНР может избираться без ограничений каждые пять лет на сессии законодательного органа.Кроме того, в текст конституции внесено имя и идеи Си Цзиньпина о "развитии социализма с китайской спецификой в новую эпоху". Также в конституцию внесли пункт о Госкомитете по надзору, который станет главным антикоррупционным органом страны.Депутаты ВСНП, ежегодная сессия которого проходит в Пекине с 5 по 20 марта, также проголосовали по внесению поправок в более чем 20 статей конституции.