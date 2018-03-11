Небольшая Исландия уже несколько лет подряд является чемпионом мира по росту цен на недвижимость. Нескончаемый поток туристов и толпы майнеров, привлеченные дешевой электроэнергией, толкают цены вверх на местные квадраты на 20% в год.

Не нужно обладать большими познаниями в английском языке чтобы догадаться, что Исландия переводится на русский как ледяной остров. Однако, такое название вообще не подходит этому острову. Хотя Исландия расположена примерно на одной широте с Архангельском, местный климат совсем нельзя назвать северным – среднегодовая температура на острове составляет +5 градусов Цельсия, а зимой морозы редко опускаются ниже -3. Вот такой феномен позволяет в относительном тепле любоваться полярным сиянием.А еще одна яркая особенность Исландии последних лет – цены не недвижимость. Растут они здесь самыми высокими темпами во всем мире. Можно ли заработать на этом ажиотаже и что в Рейкьявике можно приобрести по цене московской двушки?ИСЛАНДСКИЙ ПУЗЫРЬПо данным Knight Frank, в прошлом году цены на местную недвижимость взлетели на 21,3%! А за последние пять лет стоимость местных "квадратов " и вовсе удвоилась.Найти какое-то очевидное объяснение этому факту очень трудно. Население острова составляет менее 350 тыс. человек (для сравнения, в столичном районе Марьино проживает 240 тыс. человек), из которых 123 тыс. проживает в столице - Рейкьявике. Площадь всего острова - 103 125 кв км, по этому показателю страна является 106 государством в мире. Пересечь страну на машине можно всего за полтора часа.При этом, Рейкьявик не является мировым финансовым центром как Гонконг или Лондон, здесь нет глобальной тусовки IT-специалистов как в Сан-Франциско и даже залежей нефти как в Дубае. Единственное, что можно назвать местной "нефтью" – это селедку, но столь крупных доходов как импорт черного золота она не приносит∎На самом деле, причина столь стремительного роста цен очень проста – на рынке просто не хватает предложения.Мировой кризис 2008 г. нанес по небольшой стране сокрушительный удар и страна фактически объявила себя банкротом. Ожидаемо, что местный рынок строительства замер на несколько лет и к тому времени, когда активность в отрасли стала расти, оказалось, что предложения нового жилья катастрофически не хватает. В прошлом году правительство уже объявило о планах срочно ввести 9 тыс. новых квартир, но этой новости оказалось мало чтобы успокоить рынок. Сейчас стоимость квадратного метра в Рейкьявик составляет около 1500 евро.Вот так небольшая страна, экономика которой состоит из трех секторов – рыболовство, туризм и банковская сфера – смогла обойти по темпам роста цен на недвижимость Гонконг и Лондон.ЭКОНОМИКА МАЙНЕРОВ И ТУРИСТОВНесмотря на высокие темпы роста и отсутствие бюрократии, исландский рынок недвижимости сложно назвать гостеприимным. Покупка недвижимости не означает автоматическое получение вида на жительство. То есть, если вы захотите прожить в своем доме на острове более 90 дней, то для этого понадобиться виза. Подать заявку на вид на жительство можно будет только через три года владения.Более того, иностранцы даже не имеют права владеть прилегающей к дому землей, и формально могу получить ее лишь в аренду. Для зарубежных покупателей недвижимости также нет фискальных льгот (сами налоги здесь, кстати, весьма высокие – резиденты отдают государству около трети своих доходов) и ее владельцу придется каждый год платить налог в 1,65% от стоимости своего жилья.И тем не менее, все эти обстоятельства не отпугивают зарубежных покупателей. Высокие темпы роста рынка и понимание того, что в ближайшее время этот бум продолжится, перевешивают все перечисленные минусы.Рост цен на местные квадраты будет стимулировать два фактора. Во-первых, общий экономический рост страны. В прошлом году исландский ВВП по предварительным оценкам увеличился на 6%.Вклад в такую динамику внесла программа правительства по диверсификации. Власти активно ищут новые источники дохода и, например, стимулируют строительство электростанций, производящих энергию на основе местных термальных источников. Потребитель для нее, кстати, нашелся очень быстро – местные дата-центры массово арендуют майнеры со всего мира. В результате, в прошлом году энергозатраты на майнинг сравнялись с общим объемом энергопотребления немайнящими исландцами.Второй мощный катализатор – туризм. Только в 2016 году турпоток вырос на 39% и достиг 1,79 млн человек. В первом полугодии 2017 г. ажиотаж вырос еще больше и страну посетило уже 1,25 млн человек. Большинство туристов приезжают из США (27,3%), Великобритании (15,6%), Германии (7,2%), Канады (4,7%), Франции (4,6%) и Китая (3,7%).Средняя стоимость аренды квартиры в Рейкьявик составляет около 1100-1200 евро в месяц. Это подразумевает доходность в 6-8% годовых.ПРЕДЛОЖЕНИЕ И ЦЕНЫХотя цены в Исландии растут очень быстро, в стране можно найти достаточное количество интересных вариантов для покупки. По данным портала Eurofirma c бюджетом московоской двушки (10 млн рублей - 142 тыс. евро), в Рейкьявике можно приобрести двухкомнатную квартиру на окраине площадью до 50 кв м в за 115 тыс. евро.Современное жилье в новостройке площадью 115-120 кв м в районах недалеко от центра города можно купить за 224 тыс. евро. А вот апартаменты в самом центре города площадью 158 кв м с четырьмя спальнями можно купить за 411 тыс. евро.Однако если отъехать от столицы, то с таким бюджетом можно найти множество интересных вариантов. Например, по информации риэлтерского агентства Findia group, за 71 тыс. евро можно купить дом с тремя спальнями площадью 75 кв м. в городе Кеблавик, расположенном в южной части острова.В городе Ньярдвик, расположенном на юго-западе острова можно купить трехкомнатную квартиру за 109 тыс евро. Бонусом – прогулки по океанскому побережью, которое располагается всего в одном километре.