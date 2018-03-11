В Континентальной хоккейной лиге продолжаются матчи первого раунда плей-офф. Уфимский Салават Юлаев на домашней площадке одержал победу над омским Авангардом в пятой игре серии. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

В Континентальной хоккейной лиге продолжаются матчи первого раунда плей-офф. Уфимский "Салават Юлаев" на домашней площадке одержал победу над омским "Авангардом" в пятой игре серии. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.В составе победителей две шайбы забросил финский нападающий Йоонас Кемппайнен (9-я и 30-я минуты). У "Авангарда" отличился Андре Петерссон (50-я). Счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу уфимского клуба. Шестой матч пройдет в Омске 12 марта.