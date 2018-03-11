В Английской премьер-лиге стартовал 30-й тур. В центральном матче Манчестер Юнайтед на домашнем поле встречался с Ливерпулем и одержал победу. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу красных дьяволов.

В Английской премьер-лиге стартовал 30-й тур. В центральном матче "Манчестер Юнайтед" на домашнем поле встречался с "Ливерпулем" и одержал победу. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу "красных дьяволов".В составе победителей дублем отметился Маркус Рэшфорд (14-я и 24-я минуты). Еще один мяч защитник "Манчестер Юнайтед" Эрик Байи (66-я) забил в свои ворота. "МЮ" сломил сопротивление "Ливерпуля" в чемпионате Англии впервые с января 2016 года. Предыдущие четыре очные встречи между командами заканчивались вничью.В турнирной таблице "манкунианцы" с 65 очками остались на втором месте. "Ливерпуль" с 60 баллами располагается на третьем месте.