Магнитогорский Металлург на чужом льду одержал победу над екатеринбургским Автомобилистом в пятом матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги и повел в серии. Встреча завершилась со счетом 4:1.

Магнитогорский "Металлург" на чужом льду одержал победу над екатеринбургским "Автомобилистом" в пятом матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги и повел в серии. Встреча завершилась со счетом 4:1В составе победителей голами отметились Алексей Береглазов (11-я минута), Мэтт Эллисон (19-я), Оскар Осала (55-я) и Ян Коварж (60-я). У "Автомобилиста" единственную шайбу забросил Артем Гареев (10-я). Счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу магнитогорского клуба. Шестой матч серии пройдет 12 марта в Магнитогорске.