Новое соглашение с Европейской организацией ядерных исследований будет подписано в нынешнем году и зафиксирует участие России во второй фазе сооружения большого адронного коллайдера, а также во всех экспериментах на нем. В соглашении предполагается оговорить и участие ЦЕРН в строительстве в России научных установок класса мегасайнс.

Новое соглашение с Европейской организацией ядерных исследований (ЦЕРН), которое будет подписано в нынешнем году, зафиксирует участие России во второй фазе сооружения большого адронного коллайдера (БАК) и во всех экспериментах на нем. В соглашении также предполагается оговорить участие ЦЕРН в строительстве в России научных установок класса "мегасайнс", сообщила пресс-служба российского министерства образования и науки.Пока проект соглашения проходит процедуру согласования, передает ТАСС. В первой половине 2018 года проект рассмотрят на международном совете ЦЕРН, после чего документ и будет подписан. Россия в результате значительно повысит уровень своего участия в этой крупнейшей международной исследовательской организации в области ядерной физики, отмечают в Минобрнауки.Действующее соглашение с ЦЕРН было подписано в 1993 году, однако в целом сотрудничество России с этой организацией насчитывает около 60 лет плодотворного взаимодействия — менялись лишь статус и название организаций, которые подписывали договор, законодательство и наполнение экспериментов.Новое соглашение о сотрудничестве даст России особый статус по участию в экспериментах и значительно повысит уровень взаимодействия нашей страны с ЦЕРН. Именно поэтому Россия на днях и отозвала свою заявку об ассоциированном членстве в организации — новое соглашение будет иметь гораздо больший статус, добавили в Минобрнауки.