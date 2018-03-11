Международный олимпийский комитет (МОК) не сможет оказывать влияние на Международный паралимпийский комитет (МПК) в тех вопросах, которые касаются восстановления прав России после того, как организации подписали взаимный договор о сотрудничестве до 2032 года.

Международный олимпийский комитет (МОК) не сможет оказывать влияние на Международный паралимпийский комитет (МПК) в тех вопросах, которые касаются восстановления прав России после того, как организации подписали взаимный договор о сотрудничестве до 2032 года. Об этом сообщил директор по связям с общественностью МПК Крейг Спенс."Соглашение о сотрудничестве с МОК не изменит нашей позиции по России – сказал Спенс, слова которого приводит РИА Новости. – Я рассмеялся, когда узнал о том, что МОК будет давить на нас в вопросах России и допинга. Не думаю, что мы столкнемся со сторонним давлением с их стороны из-за возвращения России в состав МПК, потому что он никогда не оказывал на нас давление. Мы две организации с двумя разными кодексами и ничего не изменится".Напомним, что на Паралимпийские игры спортсмены из России отправились в статусе нейтральных, также, как и олимпийцы. Однако после Олимпийских игр Россия была восстановлена МОК в правах. Паралимпийский комитет России (ПКР) по-прежнему не восстановлен в правах.