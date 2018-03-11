В результате ряда атак боевиков на западе Афганистана погибли более 20 сотрудников сил безопасности страны. Так, в районе Балабулук боевики напали на посты афганских правоохранительных органов, в ходе атаки погибли 18 человек, еще трое были похищены. Еще шестеро силовиков погибли в городе Фарах.

В результате нескольких атак боевиков в провинции Фарах на западе Афганистана погибли более 20 сотрудников сил безопасности страны.Как сообщает РИА Новости со ссылкой на главу совета провинции Фарида Бакхтавара, в районе Балабулук боевики напали на посты афганских правоохранительных органов, в ходе атаки погибли 18 человек, еще трое были похищены.Кроме того, шестеро силовиков погибли при нападении боевиков движения "Талибан" (запрещено в РФ) в административном центре провинции – городе Фарах.Ранее озабоченность активизацией деятельности ряда террористических группировок в Афганистане высказал на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.