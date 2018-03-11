Арбитр, которого ударил во время матча ветеранов глава профсоюза КХЛ Андрей Коваленко, написал заявление в полицию. Судья рассказал, что его ударили клюшкой по голове. Сам Коваленко это отрицает, по его словам, получилось случайно - рукой. Но у арбитра диагностировали сотрясение мозга.

Арбитр, которого ударил во время матча ветеранов глава профсоюза КХЛ Андрей Коваленко, написал заявление в полицию. Судья рассказал, что его ударили клюшкой по голове. Сам Коваленко это отрицает, по его словам, получилось случайно — рукой. Но у арбитра диагностировали сотрясение мозга.На видео видны ветераны российского спорта на льду. Но игра остановлена: легионеры в синей форме о чем-то спорят с судьями. Их общение довольно быстро переходит в разряд кулачных боев. Судья падает и откатывается.Немногословным и довольно импульсивным спортсменом оказался известный хоккеист Андрей Коваленко, которого в США прозвали Русский танк. 48-летний спортсмен уже давно выходит на лед в составе команды ветеранов. Неприятный инцидент произошел на Одинцовской ледовой арене во время матча турнира под названием "Кубок Вызова". Команда Коваленко боролась за прохождение в полуфинал."Действительно, я сожалею, что не сдержался. Я виноват в том, что я ударил судью, не сдержал свои эмоции. В этом я виноват и готов ответить и понести наказание. А предшествовало этому само судейство, с которым были многие не согласны. Недовольны не только наша команда и наши игроки, но и команда соперников", — говорит хоккеист, глава профсоюза КХЛ Андрей Коваленко.Рефери Владислав Киселев на турнире судил три игры команды с участием Андрея Коваленко. И каждый матч были словесные стычки между игроками и арбитром. Точки кипения ситуация достигла к концу третьего матча, когда Русский танк получил очередной штраф и удаление."Против меня, как я считаю, применили силовой прием. Я отмахнулся, дали две минуты. На слова, почему удаление не обоюдное, он мне выписал 10 минут. Я к нему подъезжал разобраться, за что 10 минут, он мне сказал до конца. После этих слов махнул рукой: до конца, пошел вон отсюда. Я уже не сдержался", — утверждает Коваленко.Судья после удара несколько минут не мог подняться. Но до конца матча смог доработать. После коллеги рефери вызвали скорую и полицию. Владислав Киселев написал заявление, где указал, что медики констатировали у него подозрение на сотрясение головного мозга."Коваленко все время симулировал, падал, показывал, что его цепляют, бьют, обижают. Когда упал в последний раз, игрок, боровшийся с ним, ехал мимо, а Коваленко как стукнет его по ногам! Я дал ему две минуты за удар клюшкой. Его команда играла в большинстве. Андрей начал меня полоскать матом, я дал ему за это 10 минут, но он все продолжал свои действия. Я сказал ему: "Идите в раздевалку, вы больше играть не будете". После чего он подъехал и ударил клюшкой по спине. Я даже не видел, что он едет сзади. Я удержался на ногах, уехал в другую сторону. Коваленко держали судьи и игроки, чтобы он не подъезжал ко мне. Он вырвался, подъехал ко мне. Я посмотрел ему в лицо, глаза были просто невменяемыми. Я решил поговорить с ним, но тут последовал удар. Дальше не помню. Говорят, лежал на льду минуты две", — рассказал судья Владислав Киселев.Разбираться в конфликте теперь будут не только полицейские, но и спортивные чиновники. Андрей Коваленко не первый год занимает должность руководителя профсоюза КХЛ."Должен быть наказан по правилам этой лиги. Это должно быть какое-то бессрочное отстранение от ветеранских матчей. Ветераны не просто так играют, а получают деньги. Это действительно будет финансовое наказание, и для ветерана важно иметь практику. Всего этого Коваленко может лишиться. И должен лишиться. И надо наказывать его как хоккеиста. Но я не думаю, что это напрямую должно влиять на то, как он работает главой профсоюза, потому что возникает много вопросов, как может чиновник КХЛ так себя вести", — поделился своим мнением эксперт по хоккею, обозреватель "Советского спорта" Павел Лысенко.Андрея Коваленко уже бессрочно отстранили от участия в турнире "Кубок Вызова". Скорее всего, организаторы выпишут ему штраф за драку с арбитром.