Директора знаменитых театров мира в эти дни слетаются в Новосибирск. Уровень звезд Транссибирского фестиваля, устраиваемый одним из лучших скрипачей планеты Вадимом Репиным и менеджером Олегом Белым, уровень музыкальных премьер – российских и международных — вполне сравним со столичными и заграничными.

Директора знаменитых театров мира в эти дни слетаются в Новосибирск. Уровень звезд Транссибирского фестиваля, устраиваемый одним из лучших скрипачей планеты Вадимом Репиным и менеджером Олегом Белым, уровень музыкальных премьер – российских и международных — вполне сравним со столичными и заграничными. На открытии — трехкратный обладатель Грэмми Кент Нагано, на закрытии — новое произведение Софьи Губайдулиной.Юбилейный, пятый, фестиваль обещает насыщенную программу, где баритон Томас Квасхофф, скрипач Гидон Кремер, сам Вадим Репин, прима Большого театра Светлана Захарова не только выступают, но и делятся своими профнавыками, устраивая мастер-классы. Лучшие педагогики мира отбирают талантливую сибирскую молодежь, кто-то уже продолжит учебу в Париже, кто-то уедет учиться в Москву.В рамках выездной Академии арт-журналистики — открытые лекции, круглые столы, встречи с лучшими музыкальными журналистами. Знаменитый французский режиссер-документалист Бруно Монсенжон представит новый фильм, посвященный Мстиславу Ростроповичу, Большой театр привезет "Даму с камелиями" Джона Ноймайера. И это не "концертное исполнение", а полноценные гастроли, едет балетная труппа, едет оркестр – всего человек 200, солистка – прима-балерина Светлана Захарова. Участники фестиваля — скрипачка Клара-Джуми Кан (Германия), Жан-Клод Казадезюс из Франции, виолончелист Александр Рамм (Россия), пианисты Лев Винокур (Германия), Мари Кодама (Япония) пианист Константин Лифшиц (Россия).Вадим Репин вместе с пианистом Андреем Крайниковым представит сольную программу "Подарок маме".До 13 мая Транссибирский арт-фестиваль проходит в Новосибирске, Красноярске, Москве, Санкт-Петербурге, в малых городах Новосибирской области — Бердске, Академгородоке, Тогучине, Карасуке, а также в США и Японии.