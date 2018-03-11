В американском городе Помона (штат Калифорния) в субботу произошло новое ЧП: неизвестный мужчина убил одного полицейского и ранил второго. В пятницу в том же штате Калифорния, в городе Йонтвил мужчина захватил заложников в центре для престарелых участников войн и инвалидов.

В американском городе Помона (штат Калифорния) в субботу произошло новое ЧП: неизвестный мужчина убил одного полицейского и ранил второго.Как сообщает ТАСС со ссылкой на капитана Кристофера Бергнера из управления шерифа округа Лос-Анджелес, пресс-конференцию которого транслировала CNN, стражи правопорядка устроили погоню за мужчиной на автофургоне, спровоцировавшим аварию на дороге и попытавшимся скрыться с места происшествия. Каким-то образом подозреваемому удалось укрыться в одной из квартир жилого комплекса, забаррикадировавшись в спальне. Полицейские попытались установить с ним контакт, но мужчина начал стрелять через дверь.По словам шефа правоохранительных органов Помоны Майкла Оливьери, один офицер получил тяжелые ранения и в результате скончался, состояние второго стабильное.Убийца же пока еще не сдался. На место событий прибыли усиленные наряды органов правопорядка, мобилизован отряд спецназа.В пятницу в том же штате Калифорния, в городе Йонтвил мужчина захватил заложников в центре для ветеранов, где проживают около 1000 престарелых участников войн и инвалидов. Часть заложников он позже отпустил, но забаррикадировался с тремя женщинами. Когда полиции удалось проникнуть в помещение, все находившиеся в нем люди были мертвы.