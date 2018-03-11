В Санкт-Петербурге скончался основатель рок-группы Внезапный сыч Кирилл (Кеша) Спечинский. Ему было 52 года. Причины смерти не называются, сообщается лишь, что музыкант умер в реанимации.

В Санкт-Петербурге скончался основатель рок-группы "Внезапный сыч" Кирилл Спечинский. Ему было 52 года. Причины смерти не называются, сообщается лишь, что музыкант умер в реанимации.Группа "Внезапный сыч" была создана в 1988 году, Спечинский писал музыку и тексты для песен, а также выступал в роли вокалиста и гитариста, пишет РИА Новости.