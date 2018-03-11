Великобритания использует санкции против государства, причастного к отравлению бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Великобритания использует санкции против государства, причастного к отравлению бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Как рассказал BBC министр финансов Филип Хаммонд, Лондон отреагирует на итоги расследования "надлежащим образом".В то же время, министр считает, что расследование должно идти согласно установленному порядку, пишет ТАСС. В пятницу вечером британец Джейми Найт попытался прорваться к охраняемому месту отравления Скрипалей в Солсбери у торгового центра Maltings. Полиции и охране удалось быстро задержать нападавшего. В понедельник Найт предстанет перед судом по обвинению в нападении на полицейского, преступном нанесении вреда и расистским выходкам. Полицейские пообещали впредь так же жестко реагировать на подобные нарушения.Министр Хаммонд рассказал о позиции британского правительства в отношении новых антироссийских санкций. Англия готовит список российских должностных лиц, которые подозреваются в коррупции и нарушении прав человека. Список из 49 фамилий представит собой британскую версию американского акта Магнитского.Ограничительные меры готовились уже некоторое время, а события в Солсбери лишь ускорили этот процесс.Сергей Скрипаль и его дочь Юлия находятся в критическом состоянии из-за отравления неизвестным веществом.