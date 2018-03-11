После 9 марта нереально снять хоть кого-то из кандидатов с выборов, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова. Все они дойдут до финишной прямой. Теоретически такая возможность была бы, если бы кто-то из кандидатов подал в суд на конкурентов до 9 марта.

После 9 марта нереально снять хоть кого-то из кандидатов с выборов, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова. Все они дойдут до финишной прямой.Теоретически такая возможность была бы, если бы кто-то из кандидатов подал в суд на конкурентов до 9 марта, добавила Памфилова.Регистрацию кандидата может отменить Верховный суд по заявлению ЦИК. Согласно закону "О выборах президента Российской Федерации", регистрацию можно отменить по заявлению иного зарегистрированного кандидата не позднее чем за пять дней до дня голосования, если стали известны определенные обстоятельства.Сами кандидаты могут отказаться от участия в выборах до 16 марта, передает ТАСС.