Сотрудники полиции рассказали присутствующим о порядке привлечения к ответственности за совершение противоправных деяний в сфере незаконного оборота наркотиков...

Сотрудники УНК ГУ МВД России по г. Москве провели профилактическое мероприятие для школьников ГБОУ г. Москвы «Специальная (коррекционная) школа № 991» на Московской молодежной антинаркотической площадке.Встреча прошла в рамках плана совместной работы по профилактике негативных явлений среди подростков и молодежи ГУ МВД России по г. Москве и Департамента образования г. Москвы.В начале мероприятия сотрудники полиции рассказали присутствующим о порядке привлечения к ответственности за совершение противоправных деяний в сфере незаконного оборота наркотиков.Затем посетителям продемонстрировали основанные на реальных событиях видеоматериалы о трагических случаях в жизни подростков, столкнувшихся с употреблением наркотиков.Далее гостей пригласили на просмотр инсталляций Антинаркотической площадки, которые позволили учащимся окунуться в проблему наркомании и наглядно ознакомиться с ее негативными проявлениями.В завершение мероприятия ребята поделились впечатлениями, выразив готовность посетить площадку еще раз, пригласив друзей и знакомых.УНК ГУ МВД России по г. Москве