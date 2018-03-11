Сотрудники полиции рассказали присутствующим о порядке привлечения к ответственности за совершение противоправных деяний в сфере незаконного оборота наркотиков...
Сотрудники УНК ГУ МВД России по г. Москве провели профилактическое мероприятие для школьников ГБОУ г. Москвы «Специальная (коррекционная) школа № 991» на Московской молодежной антинаркотической площадке.
Встреча прошла в рамках плана совместной работы по профилактике негативных явлений среди подростков и молодежи ГУ МВД России по г. Москве и Департамента образования г. Москвы.
В начале мероприятия сотрудники полиции рассказали присутствующим о порядке привлечения к ответственности за совершение противоправных деяний в сфере незаконного оборота наркотиков.
Затем посетителям продемонстрировали основанные на реальных событиях видеоматериалы о трагических случаях в жизни подростков, столкнувшихся с употреблением наркотиков.
Далее гостей пригласили на просмотр инсталляций Антинаркотической площадки, которые позволили учащимся окунуться в проблему наркомании и наглядно ознакомиться с ее негативными проявлениями.
В завершение мероприятия ребята поделились впечатлениями, выразив готовность посетить площадку еще раз, пригласив друзей и знакомых.
УНК ГУ МВД России по г. Москве