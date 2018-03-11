Вручая "Цветы для автоледи", сотрудники дорожно-патрульной службы желали отличного настроения и безопасных дорог.

В праздничный день 8 Марта автоледи в Суздальском и Меленковском районах получали поздравления от сотрудников полиции.Инспекторы дорожно-патрульной службы в Суздале останавливали автомобили, которыми управляли представительницы прекрасного пола, и поздравляли женщин-водителей с Международным женским днём, вручая им яркие букеты цветов. В пожеланиях стражи порядка особое внимание акцентировали на необходимости быть внимательными на дорогах, чтобы отличное настроение ничем не было омрачено.В Меленках 8 марта прошел традиционный конкурс-соревнование «АвтоЛеди-2018». Член судейской коллегии начальник ОГИБДД ОМВД России по Меленковскому району Андрей Зузлев, приветствуя участниц, поздравил их с праздником, пожелав всем удачи, успехов и душевного тепла. В завершении мероприятия, после определения победительниц, всем автоледи были вручены цветы и подарки.