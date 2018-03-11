В течение нескольких месяцев арендатор машины не вносил плату и не отвечал на телефонные звонки. Сумма ущерба составила около 1 млн рублей...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Гольяново задержали подозреваемого в краже иномарки.В ОМВД России по району Гольяново с сообщением о краже иномарки обратился директор таксомоторной компании. Заявитель пояснил, что в конце прошлого года его фирма заключила договор аренды с мужчиной, после чего в пользование арендатора был передан автомобиль марки «Шкода». Несколько месяцев арендатор не вносил арендную плату и не отвечал на телефонные звонки. Сумма ущерба составила около 1 млн рублей.Благодаря системе «Глонасс» иномарка была обнаружена на Иркутской улице. В ходе осмотра автомашины было установлено, что из нее пропали двигатель, коробка передач, блок управления двигателя и радиаторы.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в аэропорту г. Санкт-Петербурга. Им оказался 36-летний приезжий.По данному факту следствием ОМВД России по району Гольяново возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73