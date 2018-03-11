Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ходе пресс-конференции с коллегами из Литвы, Латвии и Эстонии заявил, что Варшава добилась независимости от российского газа, а также раскритиковал проект Северный поток - 2.

Польский премьер Матеуш Моравецкий в ходе пресс-конференции с коллегами из Литвы, Латвии и Эстонии раскритиковал проект "Северный поток – 2", а также объявил о независимости Варшавы от российского газа. Польша и балтийские страны считают проект крайне опасным "для этой части Европы", добавил он.Моравецкий сообщил, что уже построен терминал для сжиженного газа в Свиноуйсьце, в планах – расширение его перерабатывающих возможностей. Кроме того, ведутся переговоры с Данией и НорвегиейРанее премьер говорил о том, что проект "Северный поток – 2" может привести к войне России и Украины, передает RT.