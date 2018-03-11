У президента России Владимира Путина что-то есть на своего американского коллегу Дональда Трампа, считает корреспондент NBC Мегин Келли. Такое впечатление она вынесла из своего общения с российским лидером в ходе взятого на днях интервью.

У президента России Владимира Путина "что-то есть" на своего американского коллегу Дональда Трампа, считает корреспондент NBC Мегин Келли. Такое впечатление она вынесла из своего общения с российским лидером в ходе взятого у него на днях интервью. В нашей стране интервью Путина NBC показал телеканал "Россия 24"."Я бы не сказала, что Путину нравится Трамп, — сообщила Келли в программе Криса Мэттьюса Hardball на канале MSNBC. — Я совсем не увидела этого в нем. Но мне показалось, что у него, возможно, что-то есть на Трампа".По мнению журналистки, российский президент "знает некоторые вещи о Дональде Трампе, публичного повторения которых господин Трамп не хотел бы". Слова Келли приводит издание The Hill.По мнению журналистки, информация, которой обладает Путин, едва ли имеет отношение к печально известному досье о связях Трампа с русскими. Скорее это связано с деньгами и сделками Трампа с русскими еще в 90-х годах и с бизнесом Трампа в США.