Матчем между московским Динамо и клубом Краснодар продолжился 22-й тур Российской футбольной премьер-лиги. Встреча проходила в подмосковных Химках и завершилась вничью со счетом 0:0.

Матчем между московским "Динамо" и клубом "Краснодар" продолжился 22-й тур Российской футбольной премьер-лиги. Встреча проходила в подмосковных Химках и завершилась вничью со счетом 0:0."Динамо" по ходу игры нанесло шесть ударов по воротам соперника, два из которых пришлись в створ. "Краснодар" отметил тремя ударами (два в створ). В середине второго тайма на поле вышел нападающий "Динамо" Кирилл Панченко, для которого эта игра стала первой с сентября 2017 года."Краснодар" продлил беспроигрышную серию до пяти матчей и с 40 очками остался на втором месте в турнирной таблице. "Динамо" с 24 баллами располагается на 12-й строчке.