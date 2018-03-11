Зимняя Олимпиада в Корее обернулась трагедией для фигуристки Евгении Медведевой: ей не удалось занять первое место. Таролог Марианна Абравитова рассказала, что в будущем спортсменку ждут и другие неудачи.

Зимняя Олимпиада в Корее обернулась трагедией для фигуристки Евгении Медведевой: ей не удалось занять первое место. рассказала, что в будущем спортсменку ждут и другие неудачи.У Медведевой будет очень необычный жизненный путь, уверена ясновидящая. "Яркая звездочка. Еще ни раз нас удивит. Будет побеждать и идти вперед. Дальше будут и неудачи, и успехи. Жизнь ее очень насыщенная", – отметила она.По словам предсказательницы, Медведева может проявить себя не только в спорте. Абравитова предположила, что чемпионку ждет шоу-бизнес. "Есть спортсмены и их много, которых не интересует светская жизнь, они полностью в работе. Но этого нельзя сказать про Медведеву. Она не только спортсменка, но и в будущем светская львица", – заявила таролог.Ясновидящая считает, что фигуристку будет постоянно окутывать шлейф мужского внимания, а жизнь ее будет очень яркой и эмоциональной. "Она будет постоянно нас чем-то удивлять и не только спортивными достижениями. Она не будет эпатировать публику. Наоборот, у нее будет серьезный жизненный путь, и она будет скользить по грани светской жизни и чистоты души", – добавила она.Таролог заключила, что впереди у Медведевой колоссальное будущее. "Она полностью состоится как женщина" – рассказала Абравитова.