Президент России Владимир Путин дал большое интервью для одноименного фильма Андрея Кондрашова. Глава государства рассказал, как в день открытия Олимпиады в Сочи в 2014 году чуть не сбили самолет.

Президент России Владимир Путин дал большое интервью для одноименного фильма Андрея Кондрашова. Глава государства рассказал, как в день открытия Олимпиады в Сочи в 2014 году чуть не сбили самолет.Инцидент произошел, когда президент направлялся на церемонию открытия. Во время пути ему сообщили, что неизвестные захватили самолет, который следовал с Украины в Турцию. Злоумышленники якобы требовали посадить лайнер в Сочи.Глава государства спросил у сотрудников штаба, что они предлагают сделать. Путину ответили, что в таких случаях, согласно плану, самолет должен быть сбит.Путин был вынужден принять волевое решение: он одобрил атаку лайнера. "Я им сказал: действуйте в соответствии с планом", – отметил политик.Спустя несколько минут с Путиным вновь связались сотрудники спецслужб. Как оказалось, на борту самолета произошел пьяный дебош. "Тот же самый руководитель штаба по линии безопасности сказал, что это была пьяная выходка, самолет направляется в Турцию и скоро садится", – добавил глава государства.Добавим, что во время беседы с журналистом Путин в шутку заметил, что с ним лучше не спорить. "Лучше бы не делать этого, конечно", – сказал глава государства.На вопрос, опасно ли это, президент ответил отрицательно. Политик подчеркнул, что это была всего лишь шутка.